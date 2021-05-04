"Şok denetim" uygulamasında 198 bin lira ceza kesildi

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve gün boyunca kentin çeşitli noktalarında yapılan "şok denetim" uygulamasında kuralları ihlal eden 49 kişiye 198 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında Covid-19 denetimleri sürüyor. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. Kentin farklı cadde ve sokaklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik 30 dakikalık "şok denetim" uygulanıyor. Denetimlerde polis ve salgın ekipleri tarafından kişilerin HES kodu ve izin belgesi sorgulaması yapılıyor. Kentte gün içerisinde yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan 49 kişiye 4 bin 50'şer liradan 198 bin 450 lira, ehliyetsiz olarak motosiklet kullanarak arkasında yolcu taşıyan sürücüye de 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.