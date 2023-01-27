Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde zabıta ekiplerince, sokakta bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde zabıta ekiplerince, sokakta bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aracın çarpması neticesinde yaralanan sokak köpeğine sahip çıktı. Ekipler, köpeği geçici hayvan barınağına götürerek tedavi altına aldı. Barınakta tedavisi süren köpek, sağlığına tamamen kavuşmasının ardından yeniden doğaya bırakılacak. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, sokak hayvanlarına her daim sahip çıkılması gerektiğini belirtti.