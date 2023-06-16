Sollama yaptı, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Ahılı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 42 YD 995 plakalı otomobil, sürücüsünün önündeki aracı solladığı esnada H.A.'nın kullandığı 06 DEA 252 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile A.T. (52) ve A.T. (53) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 52 yaşındaki C.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.