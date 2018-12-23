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Spin atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı

Kırıkkale’de otomobiliyle spin atan sürücü zincirlemeye kazaya neden oldu.

Kırıkkale'de otomobiliyle spin atan sürücü zincirlemeye kazaya neden oldu. 3 araçlı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yıldırım idaresindeki 34 BMC 38 plakalı otomobiliyle spin atan sürücü karşıdan gelen Hüdaverdi Çetin idaresindeki 71 DL 155 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Hızını alamayan Ersin Yönder idaresindeki 45 AU 993 plakalı diğer bir sürücü ise arkadan çarparak kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle 3 araçta savrularak yoldan çıktı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Esin Yıldırım, Defne Yıldırım, Günay Yıldırım, Eyüp Batman ve Harun Çelebi yaralandılar. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yolcular itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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