Stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere istihdam kolaylığı

Kırıkkale'de eğitim gören meslek lisesi öğrencilerinin, yurt dışında stajlarını başarıyla tamamlamaları istihdamlarında kolaylık sağlıyor.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk noktası AR-GE birimi tarafından hazırlanan 2019-1-TR01-KA102-068348 numaralı "Montessori ile Mesleki Gelişim Stajım" Erasmus+ Projesi çerçevesinde birim koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz refakatinde Yeni Mahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Montessori okullarında yurt dışı mesleki eğitim stajlarına başladı. 14 gün sürecek olan staj faaliyetine katılan öğrenciler, Avrupa'da bulunan bir okulda yetenek odaklı montessori ile yapılan eğitimleri hem yerinde öğrenerek hem de bu alanda kullanılan yeni öğretim yöntem ve teknikleri alanında uzman Hollandalı öğretmenler tarafından verilen eğitimleri alacak. Sınıf içerisindeki öğrencilerle yaptıkları farklı ve yenilikçi uygulamaları tecrübe etmelerine olanak sağlanacak.

Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu yaptığı açıklamada, öğrencilerin gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimleri sayesinde çok önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin hazırlanan projelerle ülkemizin yanı sıra farklı ülkelerde mesleklerini daha avantajlı bir şekilde öğrenme fırsatı bulduklarını belirten Telefoncu, "Mesleki eğitimdeki staj hareketliliği ile meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yeterliliklerinin geliştirilmesi desteklenerek öğrencilere, yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulmaktadır. 14 öğrencimiz bu amaçla alacakları eğitimlerle yeterliliklerini daha da geliştirmiş olacaklar. Ayrıca ileriki dönemlerde eğitim öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri de elde etmiş olacaklar ve sahada iş pratiği bilgisi de zenginleştirilmiş olacak" dedi.

AR-GE Birim Koordinatörü Hiçyılmaz da, eğitimi alınan stajın öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Yurt dışında mesleki eğitim staj faaliyetlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yurda döndükten sonra birçok okul öncesi eğitim kurumunda istihdamlarının sağlanması konusunda büyük avantaj elde etmiş olacaklar" diye konuştu.