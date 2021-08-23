STEM Eğitimi ve Arduino ile Fiziksel Programlama projesi

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Sarı'nın yürütücü, Doç. Dr. Harun Çelik, Arş. Gör. Hüseyin Miraç Pektaş ve Arş. Gör. Ömer Faruk Şen'in araştırmacı olarak yer aldığı proje; Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve MEB kurumlarında görevli 12 öğretim elemanının işbirliğinde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye; İstanbul, Iğdır, Hatay, Samsun, İzmir, Siirt, Tokat, Van, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Şanlıurfa, Denizli, Çorum, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Karaman, Sivas, Kırşehir olmak üzere 21 farklı ilde görev yapan 24 fen bilimleri öğretmeni katıldı.

"Eğitim sisteminin genel kalitesine katkı sağlayacaktır"

Kampın son gününde gerçekleştirilen toplantıda projenin öneminden bahseden Prof. Dr. Uğur Sarı, "Günümüz rekabet ortamında toplumlar en çok kaliteli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bilginin ve teknolojinin hızla değiştiği ve geliştiği bu günlerde, öğretmenlerin yükseköğretim-öğretmen yetiştirme sürecinde aldıkları eğitimle yetinmeleri ve yıllar boyunca bu birikimlerini kullanarak öğretmenlik yapmaları kendi motivasyonlarına düşüren bir etki oluşturmaktadır. Her ne kadar değişime direnç gösterilse de bireyin doğası hareketlilik gerektirmektedir. Bu anlayışla, eğitime ilişkin hedeflenen vizyonlara ulaşmanın yolu; öğretmenlerimizi bu süreçte destekleyecek ve mesleki gelişimlerini sağlayacak atölye ortamında etkileşimli birliktelikler sağlamaktır. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim etkinlikleri öğretmenlerin bireysel gelişimine, sınıf içi uygulamalar yoluyla öğrencilerin arzu edilen kazanımlara ulaşmasına, okulun gelişimine ve eğitim sisteminin genel kalitesine katkı sağlayacaktır" dedi.

"12 öğretim elamanının bilgi ve deneyimlerinden yararlanıldı"

Prof. Dr. Sarı, "Bu bağlamda gerçekleştirilen proje ile ülkemizin farklı illerinde çalışan ve Kırıkkale'mizde bir araya gelen fen bilimleri öğretmenleri STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmış, özgün etkinlikler geliştirme ve uygulayabilme yeterlikleri kazanmışlardır. Öğretmenlerimiz 6 gün boyunca gerçekleştirilen uygulamalı etkinliklerle alanında uzman 12 öğretim elamanının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmış, ayrıca öğretim elemanları ve öğretmenlerimiz arasında karşılıklı deneyim, bilgi paylaşımı ve işbirliği yapma imkânı sağlanmıştır. Böylece öğretmenlerimizde STEM eğitimi ve programlamaya yönelik farkındalık oluşturulmuş, olumlu tutum geliştirilmiş, yaşam becerileri, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmanın önemi yapılan atölye çalışmaları ve rehberlik desteği ile sergilenmeye çalışılmıştır" ifadesini kullandı.