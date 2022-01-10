İhlas Haber Ajansı

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Su kanalına düşen yaban ördeğini itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de düştüğü su kanalında mahsur kalan yaban ördeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de düştüğü su kanalında mahsur kalan yaban ördeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi üzerindeki su kanalına düşen yaban ördeğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düştüğü kanalda mahsur kalan ördeği kurtarmak için çalışma başlattı.


Kanala giren ekipler, ördeği bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan ördek, Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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