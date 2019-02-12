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Su kanalında ölü bulunan kadınla ilgili 1 tutuklama

Kırıkkale’de bir kadının su kanalında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de bir kadının su kanalında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırıkkale'de, 11 gün önce ablasının evinden ayrılıp bir daha geri dönmeyen Sibel Gökbulut'un (34) cesedi Etiler Mahallesi hızlı tren yolu inşaatı yanındaki su kanalında bulunmuştu. Kadını döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ömer G. emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ömer G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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