Sulakyurt Sulama Barajı tamamlandı

DSİ Kırıkkale iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kırıkkale ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulamasının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Sulakyurt Barajı Sulaması kapsamında 25 bin 690 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Proje kapsamında şebekede 18 bin 118 metre CTP boru, 70 bin 913 metre PE100 boru imalatı ile 646 adet sanat yapısı ve 15 bin metre işletme bakım yolu tamamlandı” dedi.