Sulama barajında bin metrelik misina ağı ele geçirildi: Ağa takılan balıklar suya bırakıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde baraj gölünde ele geçirilen yaklaşık bin metrelik misina ağına takılan balıklar, jandarma ekiplerince yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince, kaçak avcılara yönelik saha denetimleri sürüyor. Sulakyurt'ta balık avlamada kullanılan yaklaşık bin metrelik misina ağı sulama barajında ele geçirildi. Ağa takılan balıklar ise jandarma ekipleri tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Ekipler, kaçak balık avlayan şüpheli şahısları yakalayarak, hakkında işlem yaptı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik yaptığı açıklamada, kaçak balık avcılarının sulama barajına yaklaşık bin metrelik misina bıraktıklarını belirtti.

Kaçak avcıların yakalandığını ifade eden Bildik, "İlçemizde bulunan Sulakyurt sulama barajında bin metre ağ atarak, kaçak balık avı yapan vicdansızlar, İl Jandarma Komutanımızın talimatlarıyla kahraman jandarmamız tarafından yakalandı. Botlarına ve ağa el konulup adalete teslim edildi. Ağa takılı balıklar jandarmamız tarafından tekrardan baraj sularına bırakılmıştır. İl Jandarma Komutanımız ve ekibine ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ederim" dedi.

8 yıldır baraj sularına bırakılan balıkların katliamına müsaade etmeyeceklerini belirten Bildik, "Tüm ilçe halkımızı baraj sahamıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ağ, tırıvırı gibi avlanmalarına müsaade edilmeyecektir. Olta balıkçılığı serbest olup abartmadan birkaç tane balık avlanmaya müsaade edilmektedir" diye konuştu.