Sürücülerin 'hata bende değil' diyaloğu: Trafik ekiplerine kazayı böyle anlattılar

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı. Trafik ekiplerine kaza anını anlatan sürücüler ise hatanın kendilerinde olmadığını savundu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 Karayolu üzerindeki Işıklar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 06 YVK 43 plakalı Opel marka otomobil ile Mahmut K.'nın kullandığı 66 ACH 514 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri orta refüje çarptı, diğeri de 20 metre uzaklıktaki bankete savruldu. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken, yolculardan ise D.S.K. (7) ile S.K. (65) ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin alkol testini yaptıktan sonra kazaya ilişkin tutanak tuttu. Trafik ekiplerine kaza anını anlatan sürücüler ise suçun kendilerinde olmadığını savundu. Yapılan çalışmanın ardından kullanılamaz hale gelen iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.