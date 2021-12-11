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Tabancasını temizlerken kendisini ve dini nikahlı eşini vurdu

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bir kişi, tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini ve dini nikahlı karısını yaraladı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir kişi, tabancasını temizlediği sırada kazara kendisini ve dini nikahlı karısını yaraladı.


Olay, gece saat 1.45 sıralarında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kösedurak köyünde meydana geldi. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan K.Ö. (39) iddiaya göre, tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu kendini ve dini nikahlı eşi Gülcan G. (45) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazara koltuk altı göğüs kısmından yaralanan Kemal Ö. ile boynundan yaralanan Gülcan G. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan karı ve kocanın hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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