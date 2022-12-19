Takla atan otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan LPG'li otomobilin alt sokakta bulunan park halindeki aracın üstüne düştüğü kazada, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur O. (22) idaresindeki 40 AAD 325 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, alt sokakta bulunan park halindeki 05 AH 036 plakalı otomobilin üzerine düştü. Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Onur O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sebebiyle park halindeki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, iki otomobil de itfaiye ekiplerince alınan tedbirin ardından, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.