İhlas Haber Ajansı

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Takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunun 36'ncı kilometresindeki Keskin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümin M. idaresindeki 45 ADM 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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