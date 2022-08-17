Takla atan otomobil metrelerce savruldu: 3 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Ahılı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan D. idaresindeki 06 BSC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 35 metre kadar savrulan otomobildeki sürücü Gökhan D. ile yolculardan Betül D. ve Hatice D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen motosikletli ambulans görevlileri tarafından yaralılara müdahale edildi. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılar, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anını gören Abdullah Karagöz, "Önce bir firen sesi duydum. Araba takla atarak buraya kadar geldi. Yol da boş, hiç bir araba da yok. Şoför arkadaş 'Gözüm kapandı. Bir şey göremedim' diyor" ifadesini kullandı.