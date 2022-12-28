Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Aşağışeyh köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 06 BM 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Asiye Barun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Mehmet Ç. ile araçta bulunan Aynur Ç. ile Özcan B., ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.