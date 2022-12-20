Takla atan otomobil şarampole devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 VGM 13 plakalı otomobil takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansta tedavi gördü. İtfaiye ekiplerince alınan tedbirin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.