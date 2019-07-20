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Takla atan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen otomobilin takla atarak su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 45. kilometresindeki Kasımağa köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kayapınar idaresindeki 23 AE 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü ile F.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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