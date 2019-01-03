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Takla atan otomobil su kanalına düştü: 3 yaralı

Kırıkkale’de seyir halindeyken takla atan otomobil, su kanalına düştü.

Kırıkkale'de seyir halindeyken takla atan otomobil, su kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yaşar Börü (38) idaresindeki 71 AAE 310 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızlı tren köprü inşaatı alanında bulunan içi su dolu kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü Börü ile birlikte otomobilde bulunan Erdener Erdem (39) ve Bekir Aydın (48) yaralandı.


Otomobilde sıkışan yaralılar, kanaldaki suya düşmeden itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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