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Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran D. idaresindeki 06 RUP 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir akaryakıt istasyonuna ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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