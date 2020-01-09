Takla atan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atıp, ters devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 06 KM 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, şarampole ters devrildi.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet E. ile yolcu olarak bulunan M.Ş. (23) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.