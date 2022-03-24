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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader K. (25) idaresindeki 71 ACE 101 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Kader K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kader K., Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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