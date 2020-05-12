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Tarihi eserleri güvenlik güçlerine satmaya çalıştı

Kırıkkale’de, ellerinde bulunan tarihi eserleri güvenlik güçlerine satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, ellerinde bulunan tarihi eserleri güvenlik güçlerine satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde iki şahsın ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerle irtibata geçti. Ekipler, tarihi eserleri kendilerine satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet hac, 5 adet heykel, 4 adet yüzük, 5 adet muhtelif takı, 14 adet de sikke ele geçirildi.


Kıskıvrak yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

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