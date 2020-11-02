Tarihi mekanlarda satranç turnuvası

Kırıkkale'de tarihi mekanlarda yapılan satranç müsabakaları sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun “Satranç Tarihle Buluşuyor” projesi kapsamında 24-31 Ekim tarihleri arasında "Cumhuriyet Haftası Tarihi Yerlerde Satranç" çerçevesinde düzenlenen satranç müsabakaları sona erdi. Tarihi ve kültürel mekanları olan Kırıkkale Evleri, Sulu Mağara, Çeşnigir Köprüsü, Hacı Taşan Kültür Merkezi ve Büyük Şehir Parkında düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp'ın yaptığı açıklamada, "Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ülke genelinde başlatılan 'Satranç Tarihle Buluşuyor' projesi kapsamında düzenlenen etkinlik sona erdi. Bu projede satrancın görünürlüğünü, ilimizde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bu projeyi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen satranç il temsilcimize ve hakemlerimize teşekkür ediyorum" ifadesi kullanıldı.