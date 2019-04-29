Tarihi türbede restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin sembolü olan tarihi Ballı Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Balışeyh ilçesindeki tarihi Ballı Baba Türbesi'nde restorasyon ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ballı Baba Türbesi, Kırıkkale'de uluslararası D-200 karayolu üzerinde yer alan Balışeyh ilçesinin sembolü haline gelen Anadolu Selçuklularına ait Ballı Baba Camisi'nin yanında bulunuyor. Tarihi ilçedeki Ballı Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Türbedeki çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, buraya da yakışır bir şekilde Ballı Baba Türbesi yapımı ve çevre düzenlemesinin Ballı Baba'nın aziz ruhaniyetine ve Kırıkkale'ye yakışır şekilde en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

İlçe halkından İzzet Irmak ise, “Buraya çok ziyaretçi geliyor. Türbe eskiden çok bakımsız bir haldeydi. Belediye Başkanımızdan, Valimizden Allah razı olsun. Kırıkkale bölgesine iyi bir eser yaptılar” dedi.