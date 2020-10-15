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Tarlada bulunan 3 adet 'tank mermisi' polis alarma geçirdi

Kırıkkale’de bir çiftçi tarım arazisini sürerken 3 adet mühimmat buldu.

Kırıkkale'de bir çiftçi tarım arazisini sürerken 3 adet mühimmat buldu. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede mühimmatın eğitim amaçlı kullanılan 'tank mermisi' olduğu belirlendi.


Kırıkkale'de çiftçilik yapan Mustafa Güney, Arpalık Çukuru Mevkii'nde ekim için tarlayı sürerken 3 adet mühimmat bulması üzerine durumu hemen polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik önlemi alarak mühimmatın bulunduğu yerde inceleme başlattı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen mühimmatın eğitim amaçlı kullanılan 'tank mermisi' olduğu belirlendi.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor

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