İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlayı sürerken Roma dönemine ait küpü gün yüzüne çıkarttı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, traktörü ile tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpünü gün yüzüne çıkarttı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, traktörü ile tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpünü gün yüzüne çıkarttı. Bulanan küp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.


Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünün Körkuyu mevkisinde tarım arazisini traktörü ile süren bir çiftçi, toprakta gömülü bir şekilde küpün olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri küpün bulunduğu yerde inceleme başlattı. Daha sonra Ankara'dan çağrılan arkeologlar, titizlikle küpü topraktan çıkarttı. Yapılan araştırma sonrası arkeologlar küpün Roma dönemine ait olduğunu ve erzak saklamak için kullanıldığını belirledi.


Vinç yardımıyla kamyona yüklenen küp, İl Kültür Turizm Müdürlüğünde götürülerek koruma altına alındı. Toprak altına küpün alt kısmının kırılması nedeniyle restore edileceği öğrenildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, "Koçubaba köyünde çiftçimiz tarlayı sürerken buluyor. Daha sonra biz Kanuni Medeniyetler Müzesi'ndeki müzesindeki arkadaşlardan yardım istedik. Görevlendirilen arkadaşlar geldiler, kurtarma kazısı yaptı. Biz bu küpe pitoz diyoruz, büyük bir küp. Roma dönemine ait bu küpü burada Kültür Merkezinde muhafaza edeceğiz. Aynı zamanda küp çıkartılırken içeride alt kısmı koptuğu için restorasyonu yapılacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.