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Tatilciler dönüş yoluna geçti, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Kurban Bayramı tatilini bulundukları ilden farklı yerlerde geçiren vatandaşlar, dün itibariyle dönüş yoluna geçti. Tatilin ardından yarın iş başı yapacak vatandaşlar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan ve ‘kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de de dönüşlerin başlamasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Saat 18.00 itibarıyla araç yoğunluğunda artış yaşanırken trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için çaba sarf etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.


Kayseri-Ankara ve Samsun-Ankara karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

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