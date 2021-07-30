İhlas Haber Ajansı

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Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kedi, kendisine saldıran köpekten korkarak telefon direğine tırmandı. Bir daha aşağıya inemeyince direkte de direkte mahsur kaldı. Bir vatandaş ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi aşağı indirdi.

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