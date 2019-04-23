Temsili başkanın ilk isteği 'bisiklet yolu' oldu

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın makam koltuğuna oturan ortaokul öğrencisi Ramazan Tok, bisiklet yolu yapılması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yılında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın makam koltuğu ortaokul öğrencisi Ramazan Tok'a teslim edildi. Temsilen başkanlık koltuğuna oturan Tok, birim müdürlerinden belediye hakkında bilgiler alırken, başkan yardımcısına da bütün mahallelerde bisiklet yolu yapılması talimatını verdi.

Daha sonra Başkan Saygılı'nın makam aracına binen temsili Başkan Tok, 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı tören alanına gitti. Kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu mehter takımı marşları, halk oyunları, dans gibi çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Daha sonra protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda özel öğrencilerin yaptığı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.