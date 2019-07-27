Ters devrilen traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde ters dönen traktör römorkun altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvatlı köyünde yaşayan Nizamettin Gürler (55) idaresindeki 71 DD 692 plakalı traktör, Yeniceli köyü istikametine doğru giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Devrilme sırasında traktör römorkunun altında kalan sürücü Gürler, kazada ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sürücü Gürler, römorkun altından çıkartarak Çankırı'nın Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürler, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.