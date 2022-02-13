TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - İçel İdman Yurdu SK: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 22. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında İçel İdman Yurdu SK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Başpınar
Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Yusuf Doğan, Serkan Öksüz
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay, Yunus Emre Çabuker, Mehmet Albayrak, Emrah Sürücü (Burak Destan dk. 85 ?), Yasin Reis (Ufukcan Engin dk. 86 ?), Uğur Ayhan (Yiğit Alp Sevinç dk. 58), Ali Kemal Özkan (Emirkan Demir dk. 72 ?), Reha Kurt, Buğra Şahiner, Onur Çakmakçı, Seyit Emre Söğüt (Serkan Güler dk. 85 ?)
İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: Sertaç Güzel, Gökçan Gelmen, Batuhan Ayvaz (Furkan Güneş dk. 69), Ömer Önder (Raşit Şahingöz dk. 89 ?), Berkay Öztuvan, Erhan Karayer, Nurettin Çağlar (Umut Aydın dk. 79), Ömer Çiçek, Özkan Zileli, Murat Can Bölükbaşı (Serhat Tunç dk. 88), Aslan Gök
Sarı kartlar: Mehmet Albayrak, Onur Çakmakçı, Yiğit Alp Sevinç (Kırıkkale BA), Murat Can Bölükbaşı (İçel İdman Yurdu SK)