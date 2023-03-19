TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - Kuşadasıspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 24. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Başpınar
Hakemler: Tolga Tuna, Abdullah Melih Karaduman, Alp Osman Karaosmanoğlu
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Berkan Tanrınıan, Adem Ercan, Talha Aydemir, Savaş Çakır, Cihad Ateş (Buğra Şahiner dk. 56) Ümit Karaal, Mehmet Berber, Sertaç Gökaltın (Serkan Güler dk. 72 ?), Hakan Doğru, Muzaffer Doğan, Arda Kürşat Kaya (Mertcan Akkaya dk. 72 ?)
Kuşadasıspor: Necati Yılmaz, Türker Toptaş (Mert MiraçAltıntaş dk. 74 ?), Murat Çaydemir (Ali Öztürk dk. 84 ?), Özgür Çelik (Hamit Bayraktar dk. 57), Taha balcı, Onur Paksoy, Muhammet Sait Özvardar, Murat Türkkan, Çağrı Ortakaya, Taha Yalçıner (Emirhan Karagülle dk. 74 ?), Hasan Çelik
Sarı kartlar: Berkan Tanrınıan (Kırıkkale BA), Taha Yalçıner, Hamit Bayraktar (Kuşadasıspor)