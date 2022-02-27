TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 1 - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 4

TFF 3.
Lig 3. Grup 24. hafta mücadelesinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında karşılaştığı Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'a 4-1 yenildi.
Stat: Başpınar
Hakemler: Tolga Akbaba, Mert Türk, Eren Öztürk
Kırıkkale BA: İlker Günay, Yunus Emre Çabuker, Mehmet Albayrak, Emrah Sürücü, Yasin Reis Serkan Güler (Uğur Ayhan dk. 46), Ali Kemal Özkan, Reha Kurt (Emirkan Demir dk. 61), Buğra Şahiner (Fatih Uludağ dk. 52), Onur Çakmakçı, Seyit Emre Söğüt
Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: Burak Sarı, Buğrahan Karslı, Onur Paksoy (Bora Unlu dk. 86 ?), Muhammet Emre Kalkan (Miraç Türkyılmaz dk. 66), Emre Turan (Serkan Gürses dk. 86), Adnan Gülen (Oktay Bala dk. 86 ?), Batuhan Calap, Fikret Topaloğlu, Gökhan Cingirt, Temel Taşkın, Tugay Keleş (Volkan Can dk. 72)
Goller: Yasin Reis (dk. 66) (Kırıkkale BA), Emre Kalkan (dk. 17), Adnan Gülen (dk. 33, dk. 50), Emre Turan (dk. 54) (Yeşilyurt D.Ç. Ofspor)
Sarı kartlar: Mehmet Albayrak, Yunus Emre Çabuker, Emrah Sürücü, Onur Çakmakçı (Kırıkkale BA), Buğrahan Karslı, Onur Paksoy, Fikret Topaloğlu (Yeşilyurt D.Ç. Ofspor)