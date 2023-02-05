TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 3.
Lig'in 21. haftasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Özer Özden, Abdurahman Atabay, Demirhan Emir
Kırıkkale BA: Kerem Yusuf Ersunar, Adem Ercan, Talha Aydemir, Burak Serses (Mertcan Akkaya dk. 65), Savaş Çakır (Serkan Güler dk. 70), Cihad Ateş, Ümit Karaal, Mehmet Berber, Sertaç Gökaltın (Buğra Şahiner dk. 70), Hakan Doğru, Muzaffer Doğan
Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş, Burakcan Alakuş, Ramazan Efecan Gülerce, Ahmet Tuna Akıl, Metehan Genç, İbrahim Fatih Dilek, Halil Uysal (Kerem Çalışkan dk. 72), Kerim Bölük, Ömercan Sokullu (Talha Erdoğan dk. 70), Fatih Tultak, Onur Garip (Yunus Emre Kefeli dk. 80 ?)
Goller: Talha Aydemir (dk. 22), Cihad Ateş (dk. 90+5) (Kırıkkale BA), Onur Garip (dk. 45+2) (E. Velimeşespor)
Sarı kartlar: Sertaç Gökaltın, Ümit Karaal (Kırıkkale BA), Ahmet Tuna Akıl, Yunus Emre Kefeli (E. Velimeşespor)