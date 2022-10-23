TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 - Gümüşhane SF: 3

TFF 3.
lig 2. grup 8. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu.
Stat: Başpınar
Hakemler: Neslihan Muratdağı, Betül Nur Yılmaz Değermenci, İsmail Semih İleri
Kırıkkale BA: Yunus Emre Kar, Adem Ercan, Mehmet Albayrak, Burak Özsoy, Talha Aydemir, Ufukcan Engin (Buğra Şahiner dk. 58), Mertcan Akkaya (Yunus Emre Mert dk. 69), Emre Karadağ, Onur Çakmakçı (Özenç Akdağ dk. 46), Cihad Ateş (Taner Çapakçur dk. 69), Muzaffer Doğan
Gümüşhane SF: Mücahit Atalay, Mahmuthan Samet Acar, İzlem Anıl Balakız (Hakan Yakup Jacoues dk. 78), Furkan Temir (Nebi Tiryakioğlu dk. 46), Tayfun Tatlı (Nasrullah Dedemen dk. 65), Abdurahman İlkyaz, Mikail Albayrak, Kaan Öztürk (Murat Kara dk. 65), Sancar Yıldırım, Sefa Akın Başıbüyük, İbrahim Koca (Berat Kartal dk. 78)
Goller: Talha Aydemir (dk. 26 ve 74) (Kırıkkale BA), İbrahim Koca (dk. 11), Nebi Tiryakioğlu (dk. 62), Berat Kartal (dk. 81) (Gümüşhane SF)
Kırmızı kart: Burak Özsoy (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Adem Ercan, Talha Aydemir, Yunus Emre Mert (Kırıkkale BA), Abdurrahman İlkyaz (Gümüşhane SF)