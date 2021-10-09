TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 2 - Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Tayfun Sarı, Serkan Gülçer, Ahmet Oğuz Yılmaz
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay, Yunus Emre Çabuker (Yunus Emre Kar dk. 89 ?), Mehmet Albayrak, Emrah Sürücü (Serkan Güler dk. 73), Yasin Sürücü, Uğur Ayhan (Doğukan Subaşı dk. 86 ?), Ali Kemal Özkan (Osman Emirkan Demir dk. 89 ?), Buğra Şahiner, Furkan Külekçi (Ali Özgür Basa dk. 46) Seyit Mehmet Söğütçü, Yiğit Alp Sevinç
Mardin 1969 Spor: Sercan Yılmaz, Hebat Alan, Rıdvan Sönmez (Vedat Altaş dk. 90 ?), Abdulkerim Canlı (Özgür Kazar dk. 46), Muhammed Burak Taşdemir (Mehmet İlter dk. 90 ?), Nezir Özer (Abdulkadir Özdemir dk. 73), Ömürcan Karaca, Kerim Bölük, Ayhan Gürbüz (Sercan Besler dk. 85 ?), Nimet Kayaalp, Alparslan Devlet Yüce
Goller: Yiğit Alp Sevinç (dk. 74), Ali Kemal Özkan (dk. 85) (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Kerim Bölük, Nezir Özer, Alparslan Devlet Yüce, Ayhan Gürbüz (Mardin 1969 Spor)