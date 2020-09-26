TFF 3. Lig: Kırıkkale B.A.: 2 - Sultanbeyli Belediyespor: 0

lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kendi evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Başpınar

Hakemler: Yücel Büyük, Bülent Korkmaz, İsmail Ertunç

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay, Ayhan Gürbüz (Buğra Şahiner dk. 81), Ali Helvacı (Çağrı Karabey dk. 88 ?), Mehmet İncesu (Oğuzhan Demirer dk. 45), Bilal Özdemir, İbrahim Zeytin (Mehmet Berke Yanmaz dk. 81), Hüseyin Erol, İbrahim Kongur, Mehmet Bozcan, Hasan Akdemir, Özkan Yiğiter (Cengizhan Çanga dk. 89 ?)

Yedekler: Emrullah Avaşar, Oğuzhan Demirer, Bünyamin Başar

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

Sultanbeyli Belediye Spor: İhsan Turgut Kirveli, Bünyamin Küçükosman, Emrah Günden, Kadir Samet Eser, Taner Yıldız, Muhammet Yusuf Ocak (Okan Demirer dk. 57), Muhammet Enes Erdem (Yusuf Seymen Ağdak dk. 57), İskender Can, Uğurcan, Deniz Bağlan, Nurullah Serbest

Yedekler: Umut Eren Tunç, Murat Akar, Oğuzhan Zel

Teknik Direktör: Haldun Yıldız

Goller: Hasan Akdemir (dk. 51 ve 69) (Kırıkkale)

Sarı Kartlar: İskender Can (Sultanbeyli Belediyespor), İbrahim Kongur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)