TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 3 - 23 Elazığ FK: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup 16. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, konuk ettiği 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Bekir Özçelik, Nesim Karenfil, Hasan Rıza Akol
KIRIKKALE BA: Kerem Yusuf Ersunar, Adem Ercan, Mehmet Albayrak, Burak Özsoy, Serkan Güler (Buğra Şahiner dk. 76), Talha Aydemir, Ufukcan Engin, Savaş Çakır (Mertcan Akkaya dk. 80 ?), Emre Karadağ, Cihad Ateş (Taner Çapakçur dk. 65), Alaz Gökalp Süme
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han (Emre Eser dk. 80 ?), Gökhan Erdöl (Özcan Şahan dk. 72), Ekrem Sütçü (Serdar Yıldırım dk. 85 ?), İbrahim Kaya (Harun Koç dk. 85 ?), Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Sezer Kahraman (Furkan Yiğit dk. 46)
Goller: Talha Aydemir (dk. 23), Cihad Ateş (dk. 43), Mertcan Akkaya (dk. 82) (Kırıkkale BA), İbrahim Kaya (Dk. 41), Özcan Şahan (dk. 87) (23 Elazığ FK)
Kırmızı kart: Ufukcan Engin (dk. 90+1) (Kırıkkale BA)
Sarı kartlar: Emre Karadağ, Cihad Ateş, Adem Ercan, Burak Özsoy, Mehmet Albayrak (Kırıkkale BA), Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ahmet Can Arık, İbrahim Kaya, Eren Yılmaz (23 Elazığ FK)