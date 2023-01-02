TFF 3. Lig takımı isim değişikliğine gidiyor

Lig takımlarından Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sezon sonunda isim değişikliğine gitmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Türk Metal Sendikası'nın sponsorluk ücretini ödemediği gerekçesiyle "Büyük Anadolu" isminin kaldırılacağı belirtildi. Yönetim kurulu kararıyla yapılacak ilk kongrede, "Kırıkkale Büyük Anadoluspor" isminin "Kırıkkalespor" olarak güncelleneceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde, Türk Metal Sendikası'ndan sponsorluk için ücret ödemediği ve kamp talebinin de kabul edilmediğine dair açıklama yapmıştık. Konuyla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısında, 'Büyük Anadolu' isminin kaldırılması kararı alınmıştır. Dernekler kanunu uyarınca; kulüp ismi, yalnızca kongre kararıyla değiştirilebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 'Büyük Anadolu' ismi sezon sonuna kadar kullanılması zorunludur. Kulübümüz, kimsenin hakkını yemediği gibi kimseye de hakkını yedirmeyecektir. Adı üzerinden de haksız reklam yaptırmayacaktır" denildi.