Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor

Sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atıklar ile karantina bölgelerinden alınan tüm atıklar Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığı ve çevre sağlığı dikkate alınarak Kırıkkale Katı Atık Birliği Entegre Tesisleri'nde, sterilizasyonu sağlanarak bertaraf ediliyor. Salgın nedeniyle kullanımı artan tıbbi atıklar, özel araçlarla toplanarak direkt olarak sterilazyon işlemine tabi tutuluyor.

Salgın döneminde atık yönetiminin toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Kırıkkale Belediyesi Katı Atık Birlik Müdürlüğü yetkilileri; Korana virüs ile enfekte olmuş ve karantinaya alınmış kişilerin de kullandığı tüm atıkların tıbbi atık olarak nitelendirdiklerini kaydetti. Yetkililer, entegre tesislerinde her gün düzenli olarak tıbbi atıkların uygun koşullar altında ortadan kaldırıldığını ve tıbbi atıkları toplayan araçların ise tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfekte edildiğini ifade ettiler.