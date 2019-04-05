Tıp Fakültesinde İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesi açıldı

İlerleyici ve tedavisi olmayan hastalıklarda; ağrı, beslenme problemleri, solunum problemleri, depresyon gibi fiziksel ve ruhsal yakınmaların giderilmesi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Palyatif Bakım Ünitesinin açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.

10 kişiden oluşan sağlık ekibi ile hizmet verecek olan İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesinde 14 hasta odası, 28 yatak, çok amaçlı salon, ekip odası, banyo, muayene ve girişim odası ile palyatif bakım polikliniği bulunuyor.

Kırıkkale'de yaşlı nüfusun fazla olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, “Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalifiye bir hoca ekibimiz var. Bu da Palyatif Bakım Ünitesindeki hastalarımızın sağlıkla ilgili şikayetlerinin daha iyi değerlendirilmesine ve onlara daha iyi hizmet verilmesine katkı sağlayacaktır. Burada hastalarımıza üst düzey hizmet sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Dilek Oğuz, “Bu ünitemizde hastaların tedavisini, takibini sağlayacağız. Nöroloji, geriatri, genel dahiliye, kalp vs. bütün bölümlerden her türlü hasta buraya geleceği için Genel Dahiliyeden Dr. Öğr. Üyesi İrfan Karahan Hocamız ve Anesteziden Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Aydın Hocamız, nasıl palyasyon yapılacağına son derece hakimler. Bütün öğretim üyesi arkadaşlarımız ile hep beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

Palyatif Bakım Ünitesi'nin Tıp Fakültemiz için büyük bir fırsat olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Dilek Keskin, “İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesinin hocalarımız, hastalarımız ve asistanlarımız açısından son derece yararlı olacağına inanıyorum. Şu anda, ülkemizdeki tıp fakültelerinde çok az sayıda palyatif bakım ünitesi var. Bu açıdan tıp fakültemiz, diğer tıp fakültelerine göre farkını ortaya koydu. Bu durum, tıp fakültemize değer katması açısından çok önemli. Katkılarından dolayı Rektörümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale'ye ve Üniversiteye katkı sağlayacak İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesinin kuruluşunun kendisini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, “Rektör olarak göreve başladığımdan beri yaptığımız en güzel faaliyetlerden birisi. Bu Ünitemizle, hem Kırıkkale'deki yaşlı insanların hem de belli bir süre bakıma ihtiyacı olan insanların yüzünde bir tebessüme vesile olabilirsek çok mutlu olacağız. Yaşı ilerlemiş insanlarımıza yapacağımız destekler ve Üniversitemiz öğrencilerine yönelik yapacağımız etkinlikler devam edecektir. Tıp Fakültemiz, bu merkezi açarak öncülük etti. Hayırlı olmasını ve bundan sonraki çalışmalarımız için motivasyon kaynağı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesinin açılışı yapıldı ve ünite gezilerek açılışa katılanlara ünite hakkında bilgi verildi. Ünitedeki hasta odalarını ziyaret eden Rektör Aslan, hastalara ve hasta yakınlarına şifa dileklerini iletti.