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Tırın motor bölümünde çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale’de mobilya yüklü tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale'de mobilya yüklü tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. yönetimindeki 38 ZU 437 plakalı mobilya yüklü tırın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Ramazan Y. aracı durdurup itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Keskin Belediyesine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle trafik polisi ekiplerince kapatılan karayolu, söndürme işleminin ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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