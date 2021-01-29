Tiyatro oyunları evlere taşındı: Gösterimler dijital ortamda

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar için yapılan tiyatro oyunları evlere taşındı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sosyal etkinliklerden uzak kalan Kırıkkaleli vatandaşlar için “Sulakyurt Tiyatro Topluluğu” tarafından sergilenen oyunlar dijital ortamdan evlere ulaştırılıyor.

Sulakyurt Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından 6 ay önce ücretsiz tiyatro kursu açıldı. Hafta içi her gün belirli saatlerde tiyatro sanatçısı Deniz Sandalcı tarafından eğitimler veriliyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, kısa sürede yeteneklerini ortaya koydu. Sergiledikleri oyunlarla da vatandaşların büyük beğenisini topladı.

YouTube kanalı üzerinden ‘Sulakyurt Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği ‘Haydi Git Korona' isimli oyun yayınlandı. Sosyal medya hesaplardan da paylaşılan tiyatro oyunu kısa sürede ilgi gördü. Sergilenen oyunda maske, mesafe ve hijyenin önemine dair mesaj verildi.

Vatandaşların evlerinde bulunduğu dönemde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak farklı etkinlikler, yeni projeler sunulmaya devam edilecek. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve turnelerin ulaşamadığı yerlerdeki izleyiciler de dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek.

İHA muhabirine konuşa Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, tiyatro topluluğunun gösterimlerini sosyal medya hesaplarından yayınladıklarını ifade ederek, kısıtlama süreçlerinde vatandaşların evlerinden izlemelerini sağladıklarını belirtti.

"Vatandaşlar evlerinden izliyor"

Halk Eğitim Merkezi Bünyesinde tiyatro kursu açtıklarını anlatan Bildik, “Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Sulakyurt Belediyesinde katkılarıyla böyle bir Sulakyurt Tiyatro Topluluğu'nun açılmasına vesile olduk. Çok da güzel oldu. Yaklaşık 5-6 aydır bu arkadaşlarımız burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Pandemi sürecinde korona ile ilgili olarak ‘git korona' diye tiyatro şöleni yaptılar. Bunları da sosyal medya aracılığıyla buradaki çalışmalarını sergiliyorlar. İnsanlarımıza kısıtlamaların olduğu zamanlar evlerinden izliyorlar. Çok ciddi de bir beğeni alıyorlar. Tabi bizim üretken belediyeciliğimiz, sosyal belediyecilik anlayışımız, gerek sanata gerek spora verdiğimiz değeri Kırıkkale kamuoyu biliyor. Elimizden geldiğince arkadaşlarımıza destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

"Koşa koşa geldim bu yaşta"

Tiyatroyu çok sevdiğini anlatan kursiyer Mediha Şahin (56), “Lisede iken biz 2-3 tane oyun çıkartmıştık halka o da baya tutuldu. İçimde büyük bir uhdedir bu tiyatroculuk. O yüzden de sayın belediye başkanımızın yardımlarıyla Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle tiyatro kursu açıldı dediler koşa koşa geldim bu yaşta. Benim tavuklarımda var. 90 yaşında bir kayınbabam var. 83 yaşında bir annem var. Eşim var. Hepsini şöyle yerine getiriyorum. Yine de buraya geliyorum. Haftanın 5 günü öğleden sonraları böyle doğaçlamalarla kısa oyunlar yapıyoruz. Ama pandemiden dolayı halka daha sunum yapamadık. Ona çok üzülüyoruz” diye konuştu.

"Ev hanımları ilgi gösterdi"

Ev kadınlarının tiyatroyla ilgi gösterdiklerini belirten kursiyer Sümeyda Müftüoğlu (21) ise “Sulakyurt'ta yaşıyorum. Bu kursun açılması bizim için çok iyi oldu. Gençler için daha katkı sağlanması gerektiğini düşünüyorum ama bizim ev hanımlarımız daha çok ilgi gösterdi. Bu ilginin sebebi de sanırım daha iyi bir hobi olsun diye daha iyi bir yere gelmektir. Bu yüzden mutluyuz. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.