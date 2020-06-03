İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazaları KGYS kameralarında

Çorum ve Çankırı’da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Çorum ve Çankırı'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi" uyarısında bulunuldu. Çorum'da bir otomobil ile ana cadde üzerinde seyreden motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Motosiklet sürücüsü yaralandı.


Çankırı'da da cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, ana caddeden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı kameralarca kaydedildi.


Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.