Trafikteki tehlikeli yolculuk görenleri şoke etti: Akan trafikte motosikleti halatla çekti

Kırıkkale'de arızalanan motosikleti, halatla bağladıkları başka bir motosikletle çeken gençler trafikte görenleri şoke etti. Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu vatandaşların kameraya yansıdı.

Kırıkkale-Kayseri karayolu Bağdat köprüsü mevkiinde kasksız iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bir motosiklet sürücüsü, diğer bir arızalı motosikleti halat yardımıyla çekerek, akan trafikte yolculuk yaptı. İki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Arızalı motosikletteki sürücünün de sürekli endişeli bir şekilde arkasına baktığı dikkatlerden kaçmadı. İki motosiklet sürücüsü, güvenlik önlemi almadan yolculuğuna devam etti. Trafiğin yoğun olduğu bölgede tehlikeli yolculuk yapan iki sürücü, bir süre sonra kayıplara karıştı.