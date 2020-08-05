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Trafoda çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale’de elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırıkkale'de elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesindeki 652. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtımda trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlaması sonucu yangın çıktı. Yangınla beraber trafoda küçük çapta patlamalar da yaşanırken çevredekiler paniğe kapıldı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.


Yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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