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Trakt?r alt?nda kalan s?r?c? hayat?n? kaybetti

K?r?kkale’de takla atan trakt?r?n alt?nda kalan s?r?c? hayat?n? kaybetti.

K?r?kkale'de takla atan trakt?r?n alt?nda kalan s?r?c? hayat?n? kaybetti.


Kaza, gece saatlerinde K?r?kkale'nin Bal??eyh il?esine ba?l? A?a??karak?s?k k?y?nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Salih Erg?l (25) idaresindeki trakt?r kontrolden ??kmas? sonucu devrildi. Olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sa?l?k g?revlileri Erg?l'?n hayat?n? kaybetti?ini belirledi. Buradaki incelemenin ard?ndan cenaze hastane morguna kald?r?ld?.


Kazayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.

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