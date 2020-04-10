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Türk Polis Teşkilatı 175 yaşında

Kırıkkale’de, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.

Kırıkkale'de, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen törende Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Günter Şenses ile Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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