Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kırıkkale'de başladı

Etap Puanlı Yol Yarışları, Kırıkkale Valiliği'nin ev sahipliğinde genç erkekler 96 kilometre yol yarışıyla başladı.

'Pedallar Anadolu'nun kalbinde' sloganıyla Kırıkkale Valiliği himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk etabı, Kırıkkale'de start aldı. 13 ilden 50 bisikletçi katıldığı ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen 'genç erkekler' kategorisindeki bisikletçiler, ilk sağa dönüşlerini Millet Bulvarı'ndan yaparak Bağdat Köprüsü üzerinden Keskin yoluna ilerledi.

Rafineri Kavşağı sonrası 15. kilometrede Hasandede köyüne hareket eden bisikletçiler, Keskin ilçesinden Çelebi yoluna dönüş yaparak Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü güzergahında yarış heyecanını yaşayacak. Bisikletçiler, Karakeçili-Bahşılı yolu üzerinden yeniden Millet Bulvarı'na geçerek yarışı tamamlayacak.

Çok sayıda polis ve jandarma personelinin görev aldığı şampiyonada, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugün U17 erkekler 75 kilometre ve U15 erkekler 58 kilometre yarışlarının yapılacağı şampiyona, yarın da master erkekler 96 kilometre, U17 kadınlar 75 kilometre, U15 kadınlar 58 kilometre, 25 Eylül pazar günü ise kriteryum etapları koşulacak.

Üç gün sürecek şampiyonada 40 ilden katılan 420 bisikletçi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde pedal çevirecek.

Yarışlara, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Yahşihan Kaymakamı Ender Ender Faruk Uzunoğlu ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.